Det synes hun om dine udklædningsfantasier i soveværelset

På vores forum "Hvad synes?" er det muligt at spørge pigerne om alt mellem himmel og jord. Det har en af vores læsere gjort, fordi han gerne vil vide, hvad pigerne synes om lidt udklædning i soveværelset:

“Hvad ville i tænke om jeres kæreste/mand hvis han bad jer smide alt tøjet når skulle have sex men beholde de knælange støvler som har tynd spids hæl?”

- Mand, 32

Hvis du har en fantasi der involverer lidt mere en bare frækt undertøj eller et par håndjern i soveværelset, tager det som regel lidt mod at bringe det på bordet over for kæresten eller flirten. Pigerne i tråden her, har svaret på hvordan de ville reagere, hvis deres kæreste bragte det op. Læs med og bliv klogere!

Har du et spørgsmål?

Og er der noget, du gerne vil vide? Så kan du selv fyre det afsted i pigernes retning, hvis du går ind på hvadsynes.mmm.dk, hvor du selvfølgelig også kan hjælpe pigerne ved at svare på deres spørgsmål til mændene.