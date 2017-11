Disse teknikker booster din kærestes liderlighed

Oh Boy, NU bliver det hot! Og yes, du læste rigtigt. For lur mig om ikke du har lyst til at lære ét trick eller ni. Ellers havde du slet, slet ikke klikket ind på denne artikel. For dig, du skønne mand, du har en kæmpe, for ikke at sige altoverskyggende betydning for, hvor liderlig hun er i sengen.

En klog mand sagde engang, at alt god sex starter i stuen. Og nej, jeg mener IKKE, at du flux skal hive hende op på kakkelbordet fra farmor og give hende en ordentlig omgang. Det jeg mener er, at hvis du virkelig vil tænde op under hende, så skal du vide, at kvinders seksuelle tænding starter uden for soveværelset.

Er I stadig i forelskelsesparforholdet, så lever I stadig højt på naturens kemi, som har givet jer begge et ordentlig skud af ”Par jer, og giv jeres gener videre”-endorfiner i hjernen. Og så kan du måske tænde hende, blot ved at sende en sms om, at du er på vej hjem fra job. Men befinder I jer i kærlighedsparforholdet, så vil du blive rigtig glad for at læse videre.

For når forelskelsen lægger sig ned, og kærligheden overtager (hvis I ellers er dygtige til at holde den ved lige), så sker der noget med kvinders lyst. Den daler i de fleste tilfælde. Og så kan man som mand dælme godt føle sig en smule snydt! For her gik man lige og troede, at man havde fundet ét skår med samme sexdrive som én selv.

Don´t worry! Din adfærd er altafgørende, og din adfærd bestemmer du heldigvis selv over, og det er derfor i din magt.

Og TRO mig, vi kvinder ville ønske, at vores sexdrive også bare sådan lige vupti, vupti var på højde med jeres, og at vi fik lyst til sex blot ved spørgsmålet: ”Har du lyst, skat?” Men sådan forholder det sig sjældent.