Fra glidecreme til håndjern: Så kinky var danskerne i 2016

I Danmark er vi ikke kun kendt for vores sorte og sarkastiske humor, men også for at være et frisindet samfund, hvor vi ikke er blege for sex-snak. Du vender forhåbentligt ikke lagengymnastisk-situationen med din mor, men røver-historierne flyver nemt henover bordet, når dig og kammeraterne får en eftermiddagspils.

Men hvordan ser virkeligheden ud? Er vi ligeså kinky og frække, som vi selv går og tror – og som vi fortæller kammeraterne. Det har vi i samarbejde med sinful.dk fundet svaret på.

Sinful fortæller, at vi mænd i 2016 har vist utrolig stor interesse for kvindernes bagdel. Salget af det anale sexlegetøj er steget med hele 36% siden 2015. Det lader til, at kammeraternes røverhistorier har givet de andre bodegagæster blod på tanden.

Historien hos kvindernes er en smule anderledes. Her har den største trend været en vibrator. Magic Wand, som vibratoren hedder, har været legekammerat med Samantha i et afsnit af Sex and the City og er derfor blevet verdenskendt på rekordtid.