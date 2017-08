Her er den eneste stilling du behøver at knalde hende i for at få hende til at komme

Til Daily Star siger Knight:

- Missionærstillingen bliver ofte hånet og set som værende kedelig, men det er faktisk en af de positioner, som gør det muligt at opnå grundige indvendige såvel som udvendige stimulationer – uden at der er brug for ekstra fingre eller sexlegetøj.

- De fleste af de kvindelige nydelsespunkter findes inden de første fem centimeter af vaginaen, så at kunne stimulere den del af kroppen er afgørende, fortsætter hun.

Med andre ord så foregår al jeres penis-i-vagina-action med en vinkel på mellem 30 og 45 grader, hvis I gør det i missionæren. Og det er ideelt for at kunne stimulere den vaginale væg og hjælper samtidig med at bygge op til ”den store finale”, mener en anden ekspert, Dr. Jason Siegel, fra forskningsorganisationen Mayo Clinic.

- Hvis en kvinde forsøger at opnå en vaginal orgasme, ser det ud som om, at hun har større succes, hvis den forreste væg af vaginaen stimuleres mere, siger han til Daily Mail.