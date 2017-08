Leder du efter nyt job? Dette firma vil give dig 220.000 kroner om året for at teste sexlegetøj

Hele vejen igennem livet handler det om at gribe chancen. Det handler om at træde ud at sin egen ’comfort zone’ og gøre det, der gør dig allermest glad. Nemlig at teste sexlegetøj.

Okay, måske er det ikke ligefrem det, som gør dig allermest glad, men taget i betragtning, at du kan blive betalt det for det, må det alligevel ligge ret højt på listen.

Det London-baserede sexlegetøjsfirma LoveWoo leder i øjeblikket efter en professionel sexlegetøjsanmelder. Er det dig?