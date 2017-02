Mile High Club: "Jeg følte en stor lyst til bare at give den gas og få flyet til at rokke"

Jeg er selv fra Canada, og hun er fra Paris, så vi er konstant ude at flyve verden rundt, og vi har altid talt om, at muligheden for at blive medlemmer af ‘The Mile High Club’ burde komme på et tidspunkt.

Vi havde prøvet mange ting før såsom at bede om et tæppe og at flytte os til tomme sæderækker rundt omkring i flyet. Men nu havde vi muligheden, så vi kiggede på hinanden og tænkte “Skal vi?”

Selvfølgelig, og vi smuttede afsted til toilettet. Toilettet var meget trængt, og der var ikke meget plads til at manøvrere rundt. Overhovedet. Vi var i gang i godt fem minutter, da der pludselig var en banken på døren.

“Er alt okay derinde?”, blev der spurgt ude fra den anden side af døren.

“Bare lige et minut mere”, svarede vi.