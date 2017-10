Sådan har hun aldrig fået den før: Få din skeptiske kæreste med på porno

Ja, din kæreste er skeptisk. Det ved jeg, fordi mange af mine veninder er det. Selvom jeg selv elsker porno og aldrig har haft et problem med at se det, så ved jeg, at næsten alle mine veninder har det. Vi snakker aldrig om porno. Ihvertfald ikke på en naturlig og afslappet måde, som var det den seneste chickflick-film fra Netflix. Kvinder og porno er stadig som to modsætninger, der ikke helt har fundet melodien. Derfor kommer jeg her med en personlig guide, som jeg håber, kan overbevise din kæreste om, at porno er vejen frem til et lækkert sexliv. Og hvorfor virker lige netop denne guide? Jo, det gør den fordi, jeg selv er kvinde og ved, hvordan det spiller inde i hovedet på os.

5 tricks, der kan få din kæreste med i pornoland

Take it slow: Sæt lige tempoet ned. Husk på, at din kæreste ikke har set samtlige kategorier igennem (som dig selv), når det kommer til Pornhubs famøse udvalg. Prøv derfor at få listet idéen ind i hverdagen ved at smide nogle små kommentarer i pornoens boldgade. Det kan enten være en henkastet kommentar, eller at din laptop, tilfældigvis, står åben med en pornoside som fane. Så skal hun nok spørge ind til, hvad der foregår.

Lad din kæreste starte med SELV at se porno: På den måde, kan hun få lov at få sine egne reaktioner i fred inden hun skal face dit mere afslappede udtryk, når en MILF får klask bagi. Foreslå eventuelt at din kæreste ser en lidt mere filmisk pornofilm som Pirates, hvor der er (hvad man vil kalde minimal) handling i. Så virker det ikke som en brat overgang fra Netflix til porno, men derimod som en anderledes udgave af en Hollywoodfilm.

Vælg dine pornokarakterer med omhu: Her kommer et af mine mere gyldne råd. Please lad være med at vælge en pornofilm, hvor hovedpersonen er en yngre udgave af Pamela Anderson. Er du ude på at give din kæreste dårlig samvittighed med hendes A-skål? Well, så skal du endelig gøre det. Men vil du gerne have, at hun stadig føler sig som verdens lækreste kvinde, så skal du vælge en pornofilm, hvor de medvirkende ser mere leverpostej ud. Og bedst af alt, er en del under hendes (jeres niveau). Det er hårdt nok, at kvinder skal se på photoshoppede modeller i bladene, men der er sgu ingen, som også gider have dem med i seng. Tænk lige over, hvordan du selv ville have det, hvis Mr. Anaconda skulle med under dynen! Stakkels, stakkels ego.



Husk at lav lidt pis med det: Grin af, at I ikke kan dyrke sex med fødderne i vejret. Lad det være naturligt og skab en leg, som I har sammen. Det er jeres fetish, og det er noget, som foregår bag lukkede døre. Så lad for guds skyld være med at blære dig foran kammeraterne i byen om, at nu har du endelig fået kæresten med på at se porno. Bevar hemmeligheden, som arbejdede du ved FBI.



HUSK at præsenter porno som en fantasi: Mange kvinder vil være bange for, at I nu skal lege pornostjerner hver aften. Se det i stedet som et lækkert supplement. Ligesom du ikke skal presse på med, at hun absolut SKAL komme og få en orgasme, så skal du heller ikke presse på med, at nu har Youporn fået 5 nye film, som I skal se sammen - og helst hver aften. Gør det lidt tilfældigt fordi lysten er der – det skal ikke tvinges frem, for så ved jeg med sikkerhed, at din kæreste melder sig helt ud af porno-gamet og trækker sig væk. Måske endda ind i stuen på sofaen. Så igen, ro på mester!

