Uden masser af sex kan hendes vagina blive deprimeret - så vis det her til din dame

Alt dette bunder – angiveligt – i, at hvis cellerne i den vaginale væg ikke får nok blodtilstrømning og ilt, så kan de ikke eliminere udflåd og toksiner fra vævet, hvilket kan forårsage vaginal atrofi - a.k.a. Depressed Vagina Syndrome. Det er også det, vi kender som tørhed i skeden.

- Når din evne til at have sex og din lyst til at have sex mindskes, forandres din identitet. Du begynder at stille dig selv spørgsmålet: ”Hvem er jeg nu, hvis ikke jeg er den seksuelle kvinde, jeg plejede at være?,” siger Louise Mazanti og fortsætter:

- Det kan forårsage depression, identitetskrise samt en dyb eksistentiel ransagelse af dit liv.

Okay, det lyder sgu seriøst. Altså… hvis hendes vagina er deprimeret, bliver hun det også. Det må ikke ske, og det er op til jer, drenge. Okay, selvfølgelig kan hun bare lege med sig selv for at undgå den vaginale depression, men hvis I kan hjælpe, ja, så bør I hjælpe.

Alle kvinder fortjener en lykkelig, effektiv pakke imellem benene. Og sammen kan vi altså komme den vaginale depression til livs.