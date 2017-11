Assassin's Creed: Origins [Anmeldelse]

Assassin's genfødsel

ACO er monumentalt anderledes, end tidligere spil i serien. I stedet for et semi-open world actionspil, er vi praktisk talt ude i et mere eller mindre formfuldendt action-RPG. Det manifesterer sig i den enorme åbne spilverden, der er fuldstændig åben for udforskning - også selvom man gør klogt i at holde sig til level-tilpassede områder, hvis ikke man vil have voldsmadder af en OP-mob. Og kortet er ikke bare stort, der er ret mange ting at give sig til. De fleste binder sig til sidemissioner, der varierer en del i typen, her er mange små velfortalte historier, men også de lidt mere typiske MMO-agtige, "fetch-me some pelts"-ærinder. Mit første indtryk var, at der var en del repetition i disse sidemissioner, men faktisk er variationen tilforladelig stor.

Det kommer også til syne i det nye kampsystem, der er fuldstændigt ændret, og bærer stærkt præg af en RPG-tankegang. Der er et utal af måder at gå til fjenden på, men det er ikke alle strategier der er lige heldige. Jeg har rigtig god held med at snige mig rundt med min tunge bue, sætte ild til pilspidserne, og hurtigt plukke de farligste fjender, for derefter at lave et hoveddyk fra tagtoppen - og ned i en gruppe mindre farlige fjender, der mister livet i en game of thrones-værdig sværddans.

I forlængelse af kampsystemet er der også et overskueligt skill-tree, med tre forskellige specialiseringer: Warrior, hunter og seer. De tre modes giver åbenlyst vidt forskellige perks, men der findes nogle superfede hybrid-klasser man kan gå efter i de tidlige levels.

Det samme gælder for gearet. Der er en del loot i ACO, og der er en herlig Diablo-agtig følelse, over det konstante opgraderingsgame, spillet har kørende. Det mest oplagte er at udskifte gear løbende, men man kan også vælge, at opgradere sine favoritter. Det koster lidt flere ressourcer, men hvis man har fået et lækkert yellow-drop, kan jeg godt forstå tiltrækningen.





Hvor meget underholdning får man for skillingen?

Det korte svar: Mega meget. Vi ser pt, at folk søger efter, hvor længe det tager at spille sig igennem hovedhistorien, og det er ikke et svar, der lige umiddelbart er til at give. Det er fordi, at spillet er designet med et benhårdt level-system, der betyder, at du er nødt til at stikke af til en del side-missioner, for at nå level-rammen for næste del af hovedhistorien. Det er smart sammensat af udvikleren, for det tvinger spilleren ud og udforske og opleve det enorme univers, der er sat i værk.

Spillet er har mange timers single-player underholdning at byde på. Hvis du går nogenlunde målrettet efter at gennemføre den primære historie (Som undertegnede), vil du kunne køre til enden på omkring 30 timer. Det er ret længe! Der findes dog allerede gamere derude, der har klokket den ned på 20 timer - men så er det en meget målrettet, og knapt så givende historie.

Min absolutte yndlingsting i spillet, er at udforske det utal af old-egyptiske gravkamre, der findes i pyramider, grotter og monumenter. Det bringer en kombination af Tomb Raider/Indiana nostalgi, interessante AC-story twists og en fascination for det mystiske Egypten.

Hvis du jagter alle spillets missioner, burde der være langt mere end rigeligt at lave, til at udfylde en hel juleferie.

Assassin's Creed: Origins er ikke perfekt, men det er en spektakulær øvelse udi franchise-forbedring, og AC universet er nu klar til at leve videre, en årrække endnu.