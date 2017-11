Astralis udgiver den ultimative e-sportstrøje i samarbejde med dansk tøjmærke

Det altoverskyggende fokus som e-sporten har fået i 2017, byder nu på endnu en spændende historie.

De professionelle gutter fra Astralis, har netop afsløret et samarbejde og partnerskab med Jack & Jones, der udmønter sig i en specialudviklet e-sport jersey, der er designet med udgangspunkt i e-atleternes performance.

Cecilie Lavender der er design manager hos Jack & Jones forklarer: "Som med det meste sportstøj, findes forskellen i detaljen. Vi arbejdede tæt med spillerne, for at forstå deres behov og udfordringer, når de rejser verden rundt, for at deltage i turneringer. For eksempel har vi valgt performance stoffer for at forbedre komforten, da temperaturen i arenaer veksler en del fra sted til sted. Vi har implementeret ergonomiske sømme-placeringer, for at arbejde med deres kropsbevægelser og sømløse syninger, der reducerer tryk og afskrabninger."





Lukas "gla1ve" Rossander, der er in-game leader for Astralis, uddyber: "Dette er noget helt nyt og unikt, ikke bare for os og Jack & Jones, men for esporten generelt. Det er et design-samarbejde, hvor vi har haft mulighed for at integrere de specifikke behov, når det kommer til varme og fugt-kontrol, såvel som komfortabel bevægelse. Når man spiller i timevis, er det nødvendigt at spilleren kan koncentrere sig og fokusere 100% på spillet, og ikke påklædningen. Med denne trøje, har vi opnået det mål."

Sammen med den officielle jersey, er der også blevet frigivet en række af andre beklædningsdele og merchandise, der nu også kan købes af både holdets fans og andre gamere, der har brug for det bedst mulige gaming-tøj.