The Last of Us udkom i 2013, som en af de absolut sidste krampetrækninger for PS3, og det udnyttede maskinens hardware til det absolut yderste. Det postapokalyptiske survivalspil, var mildest talt fantastisk.

Sidste år, blev en opfølger så endelig annonceret - dog uden release. Og i dag, har Naughty Dog så udgivet en fem minutter lang trailer, der er meget mere bister og ondskabsfuld, end vi længe har set The Walking Dead være.

Se traileren her: