VM i Football Manager: Vind pladsen som Danmarks repræsentant i mesterskabet

Sådan foregår det:

16 nationer dyster i mesterskabet, der er designet som en rigtig fodboldturnering, med fire grupper af fire hold, hvor alle møder hinanden.

De to bedste hold fra hver gruppe går videre til kvartfinalen. Spillere skal bruge FM Fantasy Draft mode, og hver deltager skal have mindst fem spillere fra det respektive hjemland i truppen.

Turneringen finder sted i selskabets hovedkvarter i London, og Sports Interactive er ansvarlig for transport og indkvartering.





Det kan du vinde:

Den danske repræsentant vinder en tur til London (alle udgifter betalt), for at deltage i mesterskabet. Den samlede vinder får titlen som verdens første FM Copa Manageria Champion! Der er selvfølgelig også udgaver af FM 2018 på højkant.

Du skal være klar til at flyve til London lørdag formiddag og hjem søndag aften.

Deltagere skal være 18 eller derover, have et gyldigt pas og være klar til at rejse i weekenden, 11. - 12. november 2017.

Sådan deltager du:

Svar så godt som muligt på spørgsmålene herunder, og send dit samlede svar til [email protected] Skriv: 'Football Manager Champ' i emnefeltet. Seneste chance for deltagelse er onsdag den 1. november klokken 12.00

Vinderen udpeges af en jury bestående af 3 personer fra M!-redaktionen, og vinderen får besked torsdag den 2. november inden 12.00





Her er de tre spørgsmål, du skal svare på for at deltage i udvælgelses-konkurrencen:





1. Fortæl kort om din første oplevelse med Football Manager.

2. Udpeg de 5 danske spillere der bør udtages til din trup.

3. Beskriv din optimale start 11'er anno 2017.