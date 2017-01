5 stærke sager til en rå roadtrip med gutterne

En sauna er ikke bare en kedelig kasse i din lokale svømmehal. Bare tag et nærmere kig på Surf Sauna, hvis du skulle være i tvivl. Den transportable tønde er nemlig lige til at banke på krogen, og så har du en svedekasse til at tage med på slæb.

Gutterne bag projektet er i stand til at konfigurere din helt egen Surf Sauna, hvorefter de bygger den i hånden af rødt cedertræ, rustfrit og galvaniseret stål og aluminium, så det er helt op til dig selv, om du vil nøjes med den lille version med plads til to personer eller gå helt amok med den store 18 personers udgave. Du skal jo også have et køretøj, der kan trække traileren.

