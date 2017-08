De perfekte hørebøffer til film-elskere har en indbygget biograf

Når du alligevel render rundt med et par hørebøffer, kan du vel lige så godt tilsætte levende billeder til mikset, så du har en transportabel hjemmebio på hovedet, og den klarer Avegant Glyph. Det ligner nemlig et almindeligt sæt hovedtelefoner, men udover kopperne med aktiv og passiv støjreduktion til lyden, får du også to indbyggede skærme i selve bøjlen, der er i stand til at vise video fra din mobil eller tablet, så du er godt forsynet med underholdning. Det er virkelig godt tænkt, og så kunne det bare være fedt, hvis de fik øget batteritiden i headsettet fra de nuværende 48 timers musik eller 3 timers video. Der er alligevel et par legendariske storfilm derude på over 3 timer, som ville gøre sig fint til et par Avegant Glyph.

Pris: 4.299,-

Leveret af Mandesager.dk