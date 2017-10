Den her hjemmelavede LEGO Desert Eagle er så gennemført at det gør helt ondt - se den skyde her i videoen

Hvis du kan drømme det, så kan du også bygge det af LEGO, og det beviser den her LEGO Desert Eagle på glimrende vis. Den er helt uskadelig, for som du kan se her i videoen, kan den allerhøjest give dig mindreværdskomplekser over, at en purung knægt kan lave noget så gennemført. Det er YouTuberen Snyzer_Tech, der står bag pistolen, og den affyrer hjemmelavede plastik-projektiler fra et magasin ved hjælp af et indviklet system med gummielastikker, som ifølge ham selv skulle være helt fri for at gå i baglås. Det er stærkt lavet, og det ligner et meget underholdende stykke legetøj.

Leveret af Mandesager