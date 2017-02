Den her kulfiber-drone er så stærk, at selv verdens ringeste pilot ikke kan smadre den

Der har vist været en heftig portion Photoshop inde over den her fisk på krogen, men konceptet er der ikke noget kunstigt over. Det er nemlig en fjernstyret fiskebåd.

Det betyder også, at der ikke er plads til dig og fiske-vennerne på båden, men så kan I til gengæld sidde inde på land og styre den 44 centimeter lange skude, der er udstyret med to liner til en omgang trolling.

Jaja, det er ret dovent. Du skal bare ikke regne med at fange rekordfisk med Fish Catching RC Boat, for den holder kun til op til to kilo på linen, så hvis du vil have større fangster, må du selv finde stangen frem. Og skaffe en større båd.

