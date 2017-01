Hvis du er vild med et skud whiskey i kaffen, men alligevel ikke vil have procenterne med indenbords, er Jack Daniel’s Tennessee Whiskey Coffee det helt rigtige til koppen. Det er jo svært at få en almindelig dagligdag til at hænge sammen, hvis du starter med et skud sprut.

Her får du til gengæld smagen uden bivirkningerne. Kaffen er lavet som et samarbejde mellem Jack D. og firmaet World of Coffee, og du får 100% Arabica bønner med et hint af vanilje og karamel – plus et strejf af mr. Daniel’s, selvfølgelig.

