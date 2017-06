Eksklusiv test af OnePlus 5: Er det virkelig verdens bedste smartphone?

Et nyt dual-kamerasystem – som vi også kender fra iPhone 7 Plus – leverer intet mindre end den højeste opløsning på en smartphone i dag. Den primære 16 megapixel-sensor understøttes af en 20 megapixel-sensor med en telelinse, som gør det muligt at zoome ind, uden at billedet bliver ringere i kvalitet. Følgende billede er taget på vel omkring 50 meters afstand ved hjælp af netop denne funktion: