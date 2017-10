HA-HA! IKEA udnytter lanceringen af iPhone 8 til at vise at de har god humor

Okay, de har humor, de svenskere. Nu bruger IKEA lanceringen af iPhone 8 til at gøre opmærksom på sine produkter med indbygget trådløs opladning.

Svenskerne lancerede allerede for to år siden en række trådløse opladere, baseret på Qi-teknologien. Det er den samme trådløse teknologi som Apple nu har adopteret til de nyeste iPhone-modeller.

Link different

Den lejlighed benytter IKEA på morsomeste vis til at reklamere for sine opladerprodukter; Apples slogan “This changes everything” er blevet til “This charges everything”, mens “Think different” er blevet til “Link different”.

– IKEA har været meget progressiv med trådløs opladning, og vi er begejstrede over at iPhone-ejere endelig kan gøre brug af en af de kraftigste lamper, vi nogensinde har lavet, forklarer Morten Kjær, der er kreativ direktør hos IKEA i en pressemeddelelse. Han hentyder til lampen RIGGAD, der har indbygget trådløs oplader.

Lamper og natborde

Svenskerne bygger både enkeltstående trådløse opladere og opladere bygget ind i møbler; natborde, bord- og gulvlamper – tjek serien her. IKEAs trådløse opladning er baseret på Qi-standarden som bl.a. bruges af Samsung og altså nu også de nye iPhone 8-modeller.