Heated Hoodie holder dig varm med indbyggede varmelegemer og batteri i op til 6 timer

Hvis du er træt af at skrue på termostaten for at få den helt rigtige temperatur, er det måske på tide at lede efter en smartere løsning. Dem findes der heldigvis masser af, og Netatmo Smart Termostat er en af de mest lirede.

Du erstatter simpelthen bare din almindelige termostat på radiatoren med den her fætter, og så kører det. Den er nemlig udstyret med Bluetooth, så du kan styre temperaturen direkte fra din mobil på den medfølgende app, og det giver desuden mulighed for at sætte en konstant temperatur og få besked, hvis der for eksempel står et vindue åbent. Der er jo ingen grund til at spilde energi.

Der er heller ingen grund til at glo på et stykke kedeligt hardware, og det sørger designeren Philippe Starck for, at du ikke skal døje med - det er ham, der har designet termostaten.

