Huawei Mate 10 Pro [Anmeldelse]

Design

Mate 9 Pro tog en side ud af Samsungs drejebog sidste år, skærmen var lettere kurvet, og for det utrænede øje, var den meget lig Samsung Galaxy S7 Edge. Men når man fik den i hånden, var det lidt en anden sag. I Mate 10 Pro er man helt gået bort fra den kurvede skærm, og er i stedet gået all-in på et design, hvor skærmen fylder det meste af forsiden. Det er et 18:9-format, omgivet af tynde kanter i siderne, men dog med lidt plads i top og bund. Så lidt plads, at der ikke længere er fysiske knapper på forsiden. Rammen omkring maskineriet er i aluminium, og på bagsiden fastholdes det let kurvede design - nu med en bagside i stærkt glas. Det er i bund og grund en rigtig flot telefon, og man er ikke i tvivl om, at der sigtes efter et premiu-segment.

Ganske usagt i præsentationen af telefonen, er det, at jackstikket nu er ikke-eksisterende, og som Apple og andre forgangsbrands, er man nu hensat til at benytte bluetooth- eller USB-C forbindelse. Hate it or love it, men som JBL fortalte os tidligere på året: Hovedtelefoner med kabel er en uddøende race, og vil fremover kun findes i helt billige kina-earplugs og dyre analoge Hi-Fi headsets - til de helt audiofile feinschmeckere. Resten bliver erstattet af Bluetooth.

Dual-lens kameraet har fået placering midt på bagsiden, og lige under disse, en fingeraftrykslæser, der er placeret lavt nok, til at man ikke konstant fedter sine finger over kameraet.