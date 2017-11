M3 er B&O Plays nye multirumshøjttaler Gadgets M3 er B&O Plays nye multirumshøjttaler

B&O Play har ambitioner om at komme til at stå i dit hjem. I hele dit hjem. Stuer-virksomheden har i dag lanceret sin seneste trådløse højttaler, Beoplay M3, der er den hidtil mindste multirumshøjttaler fra B&O Play. Den skal spille gnidningsløst sammen med blandt andet Beoplay M5.

Fronten kan skiftes

B&O Play er glad for runde former og Beoplay M3 er da også oval og prydes på fronten af et udskifteligt frontcover. Som udgangspunkt leveres Beoplay M3 med enten et frontcover i såkaldt akustisk transparent uld fra Kvadrat eller et frontcover i perlebørstet, anodiseret aluminium med det karakteristiske B&O Play-hulmønster.

M3’eren kan afspille musik via Bluetooth eller wifi, og den kan fungere alene eller i samarbejde med andre B&O Play-multirumshøjttalere. Bag fronten gemmer højttaleren på en specialdesignet 3,5″ mellemtone-/basenhed og en soft dome-diskantenhed med neodymium-magneter.

Klar til Apple AirPlay 2

Beoplay M3 kommer med Chromecast Built-in og understøtter Beolink Multiroom, Apple AirPlay og QPlay 2.0. Fra 2018 vil Beoplay M3 desuden understøtte Apple AirPlay 2, så det bliver muligt at sende lyd til flere AirPlay-kompatible højttalere på én gang og dermed afspille musik fra en iPhone til B&O Play og Bang & Olufsen højttalere.

Højttaleren har ikke indbygget batteri, men skal tilsluttes en stikkontakt.

Beoplay M3 – her er et link til B&O Plays egen side – sælges til en vejledende udsalgspris på 2.349 kroner. Ekstra cover i uld 449 kroner og ekstra cover i aluminium 529 kroner.

Leveret af Inputmag