Nu kan du pryde stuen med et diskette-sofabord med hemmelig detalje

Så kan det da godt være, at det er pænt nørdet med 1,44 MB retro-stil, men med et sort design og en beskyttelsesplade af metal, der glider til siden og afslører lidt ekstra opbevaring, er det både skarpt at se på og praktisk at bruge i hverdagen, og med dimensionerne 78 x 75 centimeter passer Floppytable lige ind de fleste steder. Og så kan du altid forklare folk under 30 år, hvad en diskette egentlig er for noget.