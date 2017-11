Ny robot kan lave en backflip, og Skynet har aldrig været tættere på

Robotter bliver dagligt produceret bedre og mere intelligente, hvilket får mange til at få - pardon my french - lange løg over, hvorvidt vi snart får en Skynet i virkeligheden.

Det kunne man godt fristes til at tro, når man ser videoen herunder, hvor en ny slags robot ikke blot kan lave crossfit men også et backflip!

Robotten er designet af Boston Dynamics og kan endda rejse sig selv op, hvis den bliver skubbet ned eller falder - well fuck me then, så har vi sgu da snart ingen chance?