Overraskende sammenhæng mellem Bitcoin-søgninger og Bitcoin-kursen

Hvis ikke du på nuværende tidspunkt har hørt om Bitcoin, må du have været en tur på månen. I hvert fald er den eksplosive cryptocurrency kommet på alles læber, og der rapporteres nu dagligt på valutaen, også fra danske finansmedier.

I sidste uge steg Bitcoin kursen fra omkring 10.000 dollars til lige knap 17.000 dollars, og det har dels skabt endnu mere omtale, men også mere frygt, for at det er en boble, der snart brister.

Dog er det interessant at se, hvordan en ting som Bitcoin udvikler sig, ene og alene på grund af efterspørgslen på den, og der er en hel slående lighed mellem antallet af Google-søgninger for Bitcoin, og den reelle kurs på Bitcoin. Se bare her: