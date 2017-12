Renault har bygget 1:1 LEGO-model af deres F1 racer

Renault har i samarbejde med LEGO bygget en 1:1 model af Renault R.S.17 F1 bilen.

Kreatinen er en del af Renaults fejring af 40-års jubilæet for deres involvering i F1. Bilen der i øvrigt er udstyret med ægte F1-dæk fra Pirelli, kan opleves på L'Atelier Renault i Paris fra den 30. november.

Bilen består af 600.000 legoklodser, og har taget holdet af byggere over 3 ugers hårdt arbejde at give form. L'Atelier Renault åbner LEGO-udstillingen for offentligheden fra den 9. december, hvor der ud over den store LEGO-kreation også bliver et udvalg af andre LEGO-aktiviteter, der fejrer Renaults jubilæum.