Simpel guide: Så let kan du lave din egen Virtual Reality-film

De seneste par år har virtual reality (VR) langsomt vundet frem, og der er ikke længere nogen tvivl om, at fremtiden vil byde på meget mere underholdning, hvor VR bliver brugt. Før eller siden bliver et par VR-briller måske endda ligeså normalt at have i hjemmet som et par læsebriller. Selvom teknologien stadig er forholdsvis ny og indviklet at mestre, så har du faktisk mulighed for at lave en god VR-film helt selv ved at følge de fem nedenstående trin.

1. Anvend flere kameraer på samme tid

Hvis du ønsker at skabe den fulde 360-graders-oplevelse, som man ofte ser i denne type videoer, så har du brug for hele syv kameraer på samme tid. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis du i stedet kan nøjes med en 180-graders-oplevelse. Til det skal nemlig blot benyttes tre kameraer, så du behøver faktisk kun to venner med smartphones for at være i gang.

Sæt jeres smartphones/kameraer statisk, så de filmer og dækker hele jeres ønskede "scene". Det er vigtigt, at de nærmest er nøjagtigt vinkelret med hinanden, så et kamera ikke filmer 20 cm mere af gulvet end de andre eksempelvis.