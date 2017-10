USA vs Japan robot-kampen er endelig blevet afviklet.

I en 30 minutter lang video, kan interesserede seere nu fange den specielle mega-robot kamp.

Hvis vi skal være helt ærlige, er det sgu lidt af et let-down. Men det er nok vores fantasiers skyld - for hvordan skulle en reel robot-fight nogensinde kunne hamle op med vores Hollywood-pumpede sind. Alle Transformers, Pacific Rim-fuckerne og selv Chappie, gør det bedre end de her opgraderede byggeri-maskiner.

Men lidt cool er det nu stadig.