4: Lægen til patienten: ”Jeg har en god og en dårlig nyhed, hvilken én vil du have først?” Patienten beslutter sig for den gode nyhed først. ”Du har desværre kun 24 timer tilbage at leve i…”. Patienten bliver ude af sig selv og spørger fortvivlet: ”Hvis dét er den gode – hvad fanden er så den dårlige?!” Lægens svar: ”Jeg glemte at fortælle dig det i går…”





En kvinde havde undret sig over, at hendes mand altid slukkede lyset i soveværelset, når de skulle knalde. En aften tændte hun pludselig lyset mens de var ”i gang”, og stor var hendes overraskelse da hun så, at han lå med en agurk mellem hendes ben. ”Bent”, råbte hun vredt, ”hvad fanden er det for noget? Har du knaldet mig med en agurk de sidste 10 år? Det synes jeg ærlig talt lige, du skal forklare mig!”. ”Men det var fordi, jeg er impotent og ikke turde sige det”, svarer Bent. ”Men så synes jeg også, du lige skal forklare mig vores tre børn…”