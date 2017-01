11 ting, der altid vil være akavede

1. At introducere kæresten til vennerne

”Jamenøhm, det her er så Charlotte. Charlotte, det er mine venner.” Så går der lige lidt tid med kejtede hilsner, og på et tidspunkt beslutter dine venner sig for, at det er tid til at fortælle anekdoter fra dine lidt for vilde druk-eskapader: ”Har du nogensinde hørt historien om dengang, hvor Thomas i en kæmpebrandert kom til at skide i bukserne, mens han fik en lapdance af en gammel tandløs polak? Nej?”





2. At møde svigerforældrene for første gang

”Ja, dav, det er så mig, der ligger og hugger i jeres datter. Hyggeligt at møde jer. Uh, er det en ægte pH-lampe?”





3. At skulle sige nej til en telefonsælger

I bund og grund burde du jo bare lægge på, så snart du indser, at det er en telefonsælger. Alligevel ender du altid med at fremstamme en eller anden dårlig undskyldning om, at du ikke har tid lige nu, men at det ellers lyder rigtig spændende, og de da selvfølgelig gerne må ringe tilbage i morgen. Hvorefter du giver sig selv en lille mumle-skideballe for at skulle igennem samme tur igen dagen efter.