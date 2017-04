50 typer personer du ikke kan undgå at hade

5. Personer, der overhaler indenom på cykelstien og dernæst brokker sig over, at du lige er ved at køre ind i dem. UNDSKYLD, at jeg ikke havde set, at du kom fræsende fucking INDENOM!

6. Personer, der cykler ved siden af hinanden på cykelstierne og ikke fatter et hint, når du desperat forsøger at larme ved at skifte gear, fordi du ikke tør at ringe med ringeklokken.

7. Personer – gerne store familier – der går ekstremt langsomt ved siden af hinanden på fortovet. Du har ingen gear, du kan larme med, og bliver nødt til at gå ud på vejen for at overhale dem, hvor du er ved at blive kørt ned af en bus.

8. Personer, der bliver sure over, at du ikke rejser dig for et lille barn i bussen. UNDSKYLD OS! Hvornår har et barn ikke haft godt af at stå op?

9. Personer, der lader deres børn spille på iPad i en fyldt langdistance-bus… MED LYD PÅ!!!

10. Personer, der larmer som gale med deres slikposer i biografen på de tidspunkter i filmen, hvor der INGEN underlægningsmusik er.