Dan Bilzerians palads er til salg: Nu kan du få din egen Vegas-mansion

Der findes utroligt rige røvhuller, og så findes der Dan Bilzerian. Den flamboyante ungkarl lever det vilde liv og er ikke bleg for at vise det til hele verden på de sociale medier. Hans Instagram-konto er god for livet i overhalingsbanen, hvor private jets, superbiler, strippere og store huse er hverdag.

Men Dan skal videre. Videre til et andet og større hus i Vegas. De fem soveværelser, ni badeværelser og 873 kvadratmeter blev simpelthen bare for småt. Ifølge TMZ er huset sat til salg for den nette sum af 36 millioner koner, men så får du også underjordisk parkering, et stort bibliotek, et film-/lydstudie, udendørs grillområde med bar og en stor swimmingpool.

Tag et kig på billederne her, men husk lige at give rengøringsdamen et ring, før du flytter helt ind, ikke?

Se hele salgsopstillingen lige her.