Du kan nu få en cheeseburger lavet udelukkende af ost

Den britiske udgave af JustEat, som går under navnet Hungryhouse, har besluttet sig for at give sine kunder endnu en grund til at være et af de fedeste lande i verden - og med fed mener jeg i denne omgang overvægt.

De har netop lanceret en vanvidskreation, som er et ostebord i form af en enkelt cheeseburger - lavet udelukkende af ost.

Du får lige burgeren anatomi her:

- 'Bøffen' er lavet af camembert

- 'Tomerterne' er lavet af rød Leicester

- 'Salaten' er hollandsk edam-ost og amerikansk ost

- 'Syltede agurker' er Babybell

- 'Løgringe' er lavet af røget tysk ost

- 'Burgerbollerne er lavet af modnet cheddar med mozzarella-'sesamfrø'

Burgeren hedder The Ultimate Cheese Burger og vil være tilgængelige for det britiske folk d. 29. november for 125 danske kroner. Derefter bliver den så leveret d. 1. december som en tidlig julegave.

Holy fuck - det kan godt være briterne er i gang med lidt *heavy breathing*, vi springer nok lige over denne omgang!