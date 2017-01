Du tror, det er løgn: Her er de største fuck-ups i militæret

Hvor: Solway Moss, England

Hvornår: 24. november 1542

To århundreder efter handlingen i Braveheart udspillede sig, kæmpede englænderne og skotterne stadig en indædt kamp om alt lige fra religion til hvem, der havde de største testikler. Da den engelske Henry d. 8. brød med den romersk-katolske kirke, bad han sin nevø, den skotske kong James d. 5., om at gøre det samme. Det ignorerede James.

Henry var rasende og sendte fluks tropper til Skotland for at plyndre, voldtage og sætte ild til huse, men mest af alt for at sætte sin nevø på plads. James' modtræk? At sende en kæmpe hær på 18.000 mand efter englænderne, der var i fuld gang med at fucke hans land op. Det store slag ved Solway Moss virkede da også overkommeligt, eftersom skotterne var seks gange så mange som englænderne. Klar til kamp og med knyttede næver og uhyrlige kampskrig ventede skotterne blot på ordren fra deres øverstkommanderende, så de kunne give englænderne røvfuld.

Det eneste problem var bare, at ingen havde kommandoen over den 18.000 mand store hær. Den øverstkommanderende, Robert Maxwell, var blevet syg på vej til slaget og måtte tage hjem igen. Han glemte bare lige at udnævne en afløser, og dét problem var åbenbart for uoverkommeligt for skotterne.

Da den britiske hær ankom, flygtede nogle af skotterne, andre kæmpede, andre stod bare og kiggede på, mens de fleste undrede sig over, at ingen gav dem kommandoen til at angribe, når de nu var i så stort overtal. Til sidst vandrede 3.000 engelske soldater nemt og elegant frem og tog de 1.200 skotter, der ikke var flygtet eller dræbt, til fange.

Bonus-info: Den skotske kong James d. 5. var ikke selv til stede under slaget, men døde to uger senere af feber. Karma er en underlig størrelse.