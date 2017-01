Egern-hjerne, ande-fostre og krokodille-kebab: Her er 10 af de mest mærkelige madretter

Artiklen blev bragt i M! magasinet nr. 151, juni 2010





1. Kæstur Hákarl

Hvad er det: Rådden haj

Her spiser de det: Island.

Islændingene har langt skæg og er gode til at spille håndbold. Og så æder de giftige Grønlands-hajer. For at neutralisere giften lader de den ligge i flere måneder og rådne under jorden. Så hænger de den op i endnu flere måneder. Og skyller den ned med brændevin, naturligvis.

Føj for satan-karakter: 6/6





2. Smalahoved

Hvad er det: Røget fårehoved

Her spiser de det: Norge - hvor ellers?

Når nordmændene tager en pause fra at lave dødsmetal og skære i sig selv, laver de den klamme ret smalahoved. De ryger et fårehoved, skærer det over i halv og serverer det på en tallerken. Spiser de så kødet på fårehovedet? Ja. Spiser de tungen? Jep, også den. Men, øhhh, spiser de også øjne og hjerne? Føj, ja!

Føj for satan-karakter: 5/6