En lækker fitness-røv og en sexet blondine: Her er ugens bedste læserbilleder

Med et blik, der kan dræbe, og et billede taget i frøperspektiv skal der ikke mere til at skræmme livet af enhver langhåret. Vores ven her skal åbenbart til at i seng, da 'GN' jo er slang blandt de unge for "Good Night". Jamen, godnat så.





Indsendt via Snapchat af Funch