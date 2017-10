Forskere siger, at det faktisk har mange gode egenskaber, at tage en god snuser når partneren slipper en vind

Forskere har fundet ud af, at det mikrobiske biprodukt kan reducere risikoen for kræft, hjerteanfald og slagtilfælde, og modvirke gigt og demens i ældre. Svovlbrinte hjælper også med at bibeholde mitokondrierne, der driver energiproduktionen i blodkarcellerne.

"Når cellerne bliver stressede af sygdom, trækker de på enzymerne, for at generere små mængder af svovlbrinte. Det holder mitokondrierne i gang, og holder cellerne i live. Hvis dette ikke sker, mister cellerne evnen til at regulere overlevelse og kontrollere inflammationer."

Basically: Svovlbrinte har gode egenskaber. Husk det, næste gang hun brokker sig over, at du lukker hende inde i en hotbox under dynen.