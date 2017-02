Kør på ski eller snowboard - længere er den ikke. Du må hellere køre på kælk end at vælge dette rædsomme transportmiddel, der lugter langt væk af turist. Medmindre du selvfølgelig har lyst til at ligne en and på glatis. Så skal du helt sikkert have fat i et par.

Dummefaktor: 5/5

Turistfaktor: 5/5