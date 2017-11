Mean Tweets - Jimmy Kimmel udgaven

Jimmy Kimmel fylder 50, og i den anledning er der blevet samlet et seriøst hold kendisser, til en alternativ version af det populære "Celebrity Mean Tweets" indslag.





Denne gang er det et stjernehold bestående af Mike Tyson, Kim K, Will Ferrell, Jennifer Lawrense, Stephen Colbert, Jon Stewart, David Letterman og mange flere, der får lov til at roaste værten.