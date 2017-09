Nu kan du få underbukser til din hovedpude - så du kan drømme våde drømme om frække numser

Som du kan se, anbefales det, at du lugter lidt til din nu trussebeklædte hovedpude for at hjælpe dig afsted til Drømmeland. Ja, faktisk står det i produktbeskrivelsen, at ”de er gode at lugte til”. Vi er overbeviste.

Og bare rolig, hvis du virkelig tænder på tanken om Pillowpanties, har designerne bag, VillageVanguard, alt det, hjertet begærer.

Fx er der disse gigantiske trusser, du kan bruge som tæppe: