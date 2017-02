Ny forlystelse for millioner: Nu bliver Virtual Reality virkelighed i Tivoli

Forestil dig at være tilstede i en kinesisk fyrværkerifabrik, der pludselig sprænger i luften. Rundt om dig eksploderer raketter, og du bliver kaster rundt fra side til side.

Det bliver snart virkelighed i Tivoli, der har valgt at investere massivt i Virtual Reality. Tivolis helt store rutschebane vil nemlig i fremtiden også kunne omdannes til en gigantisk simulator, der tager dig væk fra indre København og ud på vilde rejser. Kun ved at tage et Virtual Reality-headset på.

Det er ikke nogen billig investering , da der er tale om et tocifret millionbeløb. En af investeringer bliver i en ny forlystelse, hvor Dæmonen spiller en stor rolle!

4G siden 2004 – nu kommer 4D

Hvis du har været i Tivoli de seneste år, så har du sikkert også prøvet en tur i Dæmonen, der er forlystelsesparkens helt store og vilde rutschebane.

Den har siden 2004 budt på hastigheder op til 77 km i timen og fald fra 22 meter og ned til til kun 1,3 meter over jorden, ligesom tre loops og en påvirkning på hele fire G har givet masser af gæster en massiv rusketur.

Og alt det kan du nu få lov til at opleve, mens du befinder dig et helt andet sted.

Dæmonen i Tivoli bliver den første rutschebane i Skandinavien, der også tilbyder Virtual Reality.

Herunder kan du se, hvordan Dæmonen ser ud. Vi glæder os til en tur med VR-brillerne på!