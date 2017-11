Så meget ville du kunne købe for Paradise Paper-pengene

Hvis du har fulgt lidt med i nyhederne, så har du nok bemærket, at den tyske avis, Süddeutsche Zeitung, afslørede konceptet Paradise Papers - et overblik over, hvor mange penge forretningsmænd og berømtheder gemmer i udenlandske konti for at slippe for skat. Ikke ulovligt per say, så længe de har fortalt om disse konti på deres selvangivelse. Men ikke desto mindre vildt at tænke på, hvor mange penge, der ligger og svæver ude i småskjulte destinationer.

Hvor mange penge taler vi om? Well ifølge nogle lidt cirka beregninger på nettet baseret på de britiske medlemmer/ofre i undersøgelsen, så vil du kunne købe følgende ting blot for det beløb af Paradise Paper-afsløringerne, som involverer Storbritannien.

Med offshore-pengene kan du købe: