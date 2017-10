Shaquille O'Neal sender diss-track til Big Shaq 'ting goes skraa'

"The ting goes skrrrahh, pap, pap, ka-ka-ka. Skibiki-pap-pap, and a pu-pu-pudrrrr-boom. Skya, du-du-ku-ku-dun-dun poom, poom.

You dun know, Big Shaq"





Vi har efterhånden hørt "teksten" til den britiske komikers "The ting goes skraa", under kunstnernavnet Big Shaq, i tusinde forskellige meme-versioner.

Nu langer basketlegenden, den originale "Big Shaq" - Shaquille O'Neal, ud efter den opdigtede britiske rapper.

"There’s a lot of people that are named after me — Shaquille, Shaq. But keep in mind... there’s only one Big Shaq. It is I ... the originator, the dominator, the creator," - Lyder det fra Shaquille i diss-tracket.