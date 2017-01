To fyre fløj til Spanien, tog på stripklub og drak sig stive - næste dag var de tilbage i skole

Ambitiøst, vil nogen sige. Men tænker du over det, er tanken ikke så langt ude, når du ser på, hvor billigt du efterhånden kan rejse med fly. Så længe du har et gyldigt ID og er over 18 år gammel.

De to venner fangede flyet til Alicante, tog direkte ud på stranden og efterfølgende på stripklub. Alt i alt lykkedes det de to kun at bruge lidt over 400 kroner på flybilletter, transport, mad og drikkevarer. Et beløb, du ikke kan få meget for, hvis du går i byen herhjemme.

Da aftenen/natten lakkede mod enden, tog de tilbage til lufthavnen i Alicante, hvor et fly tilbage til East Midlands ventede. Kl 11 den følgende dag sad de igen på skolebænken – uden dog at lærerne var blevet meget klogere. Klogere på livet dog må de to gutter være blevet.

