Twitter-bruger opfinder en julepizza med julestokke - internettet koger over

Der findes uhyggeligt mange forskellige variationer af den famøse pizza - både geniale og gale.

Den seneste til at ramme internettet er en Twitter-bruger, som har valgt at lave sin helt egen julepizza.

Her snakker vi pizzabund, ost og julestokke på toppen - what the fucking fuck?

Pizza med smeltede julestokke er noget af det vamleste, vi længe har hørt og internettet er også gået en smule amok over det.