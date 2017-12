Uheldigt WiFi-navn fik et helt fly til at nødlande

Vi er kommet ret langt i vores udvikling af pranks, efter internettet tog sit indtog - i gamle dage var det bare et hyggeopkald til den lokale slagter, mens det nu handler om at gå så meget over grænsen som muligt.

Men der må være en grænse - en grænse, som en passager på et Turkish Airlines-fly mellem Nairobi og Istanbul ikke forstod. Man kan nemlig have WiFi-forbindelse på visse fly og flyruter, og det besluttede en person at udnytte - til et helt fuldstændigt retarderet formål.

Han valgte nemlig at lave sit eget WiFi-navn - fair nok. Men han valgte at kalde det 'Bomb om Board' - fuck off.

Det endte selvfølgelig med, at flere passagerer fik det meddelt til personalet og hele flyet måtte 'nødlande' i Khartoum for at sikre sig, at der ikke var noget farligt ombord.

Eksperter bekræfter, at navnet blev lavet ombord, men der intet at se efter sikkerhedsprocedurer, foranstaltninger og andre aktioner, som blev sat i værks efter landingen. Passagererne blev placeret tilbage i flyet og sendt afsted.

Det vides ikke, om gerningsmanden blev fanget, men alle samtlige passagerer fik lov til at passere videre på rejsen.

Men kan vi blive enige om, at man ikke gør sådan noget? Shit en retardo.