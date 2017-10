Du kender sikkert den 22-årige Logan Paul for sine sjove klip på Vine og ikke mindst Youtube, hvor han i gennem tiden er steget i graderne med sit vanvid og sin humor.

Well, det betaler sig at skabe sig på de sociale medier, da han netop har købt et hus i Encino, Los Angeles til 42 millioner kroner!

Holy fuckedifuck! Kan man tale om nemt tjente penge, eller skal vi anse Youtube-karrieren som den hårde vej til målet?

You decide. Se med herunder og se ham (og hans nye hus) i aktion: