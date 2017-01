10 fede film du skal se i biffen i januar

Manchester by the Sea

Premiere: 19. Januar

Med: Casey Affleck, Lucas Hedges, Michelle Williams

Derfor skal du se den: Når vi snakker Oscarshowet ’17, kommer vi ikke uden om sværvægteren Manchester by the Sea, der allerede er blevet spået at kæmpe med i kampen om vinde ’bedste film’-kategorien, ligesom Casey Affleck allerede er blevet udnævnt til storfavorit i skuespilkategorien. Manchester by the Sea handler om Lee Chandler, der må tage sig af sin nevø Patrik, da drengens far dør. Chandler bliver tvunget til at vende tilbage til den by, han ellers havde forladt af en bestemt årsag; nemlig sin ekskone Randi. Instruktør Kenneth Lonergan har ifølge masser af anmeldere begået et hjerteskærende mesterværk, som er et must-see for alle filmfans.